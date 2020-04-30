Google: мы редко показываем блок с дополнительными ссылками в SERP

Во время последней видеовстречи для вебмастеров сотрудник Google Джон Мюллер заявил, что поисковик редко показывает блок с дополнительными ссылками в SERP, даже при наличии соответствующей разметки.

Добавление структурированных данных не гарантирует, что сайт получит расширенные результаты. Показывать их или нет, решает алгоритм.

«…Мы очень редко, или это кажется очень редким, показываем блок с дополнительными ссылками в целом – для запросов, для сайтов. И только в тех случаях, когда мы готовы показать такой блок, если на сайте есть разметка, то мы попытаемся её использовать. Если же её нет, мы будем использовать настройки по умолчанию.

Поэтому, если вы не видите блока с дополнительными ссылками вообще, то добавление разметки не решит этот вопрос», — объяснил Мюллер.

Прослушать вопрос к Мюллеру и его ответ на него можно на видео ниже: