Combo от Mail.ru Group дает скидку 50% новым пользователям на период карантина

Компания Mail.ru дает возможность новым пользователям подписаться на программу лояльности Combo за половину цены. Подписчики Combo получают доступ к онлайн-кинотеатрам, музыке и скидкам на самые необходимые в период карантина или самоизоляции сервисы.

Подписаться на Combo с 50-процентной скидкой можно до 30 апреля. Скидка действует на первый месяц использования.

Combo от Mail.ru Group дает доступ к предложениям и уникальным акциям популярных сервисов:

скидка 10% в Delivery Club (будет суммироваться с уже имеющимися скидками по промокодам);

скидка 10% на поездки с Ситимобил или увеличение уже имеющейся скидки на 3%;

скидка 10% на покупки в «Перекрестке»;

доступ к музыке ВКонтакте и в приложении BOOM без рекламы, с возможностью прослушивания офлайн и в фоновом режиме;

выбор между двумя видеосервисами — «МегаФон ТВ» (сотни телеканалов) и Okko (доступ к пакету из 10 тысяч фильмов и сериалов);

при заказе в McDonald’s — дополнительная скидка 10% на три заказа в месяц через Delivery Club;

дополнительные 16 ГБ в Облаке Mail.ru;

возврат 10% от стоимости каждой поездки с YouDrive и скидка в 50% на первую поездку после оформления подписки;

дополнительный бонус 10% на пополнение счета в Warface и оружие в подарок.

Чтобы активировать скидку, необходимо выбрать тариф «30 дней за 199 рублей» и ввести промокод COMBO99.

Отметим также, что с 19 марта Mail.ru открывает бесплатный доступ для всех организаций к бизнес-мессенджеру Myteam и расширяет пакет бесплатных возможностей в Teambox. Это делается с целью помочь среднему и малому бизнесу поддерживать общение и документооборот между сотрудниками во время карантина.

