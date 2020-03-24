Skillbox открывает бесплатный доступ к лекциям

Онлайн-университет Skillbox открывает бесплатный доступ к обучающему контенту для всех пользователей. Акция продлится до 1 мая.

Пользователям онлайн-университета будут доступны курсы по востребованным направлениям в дизайне, программировании, маркетинге, управлении и гейминге. Они помогут освоить новую профессию или получить дополнительные навыки, не выходя из дома.

На выбор доступны следующие курсы: основы работы с программами Photoshop и Figma, базовые навыки веб-верстки, создание сайтов на Tilda, 3D-моделирование для гейм-дизайнеров, а также «Как делать контент для Youtube» для тех, кто хочет создавать визуальный креатив.

Список курсов будет постепенно обновляться. За актуальной информацией можно следить на сайте проекта.

Напомним, Mail.ru Group стала совладельцем образовательной платформы Skillbox в феврале 2019 года. В декабре того же года компания увеличила свою долю в сервисе по онлайн-обучению с 10% до 60,33%.