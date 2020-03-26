Российский следственный комитет создал группу по борьбе с фейками о коронавирусе

Оксана Мамчуева -
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Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин распорядился создать рабочую группу по выявлению в интернете ложной информации о распространении коронавируса в стране.

Группа будет заниматься выявлением ложной и непроверенной информации в интернете и мессенджерах «о количестве заболевших коронавирусом (COVID-19) в России, а также иных недостоверных сведений», провоцирующих панику.

«В соответствии с действующим законодательством Следственным комитетом будет даваться уголовно-правовая оценка таким фактам», — пояснили в СКР.

Отметим, что накануне, 25 марта, председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников анонсировал внесение поправок в Уголовный кодекс РФ относительно наказания за фейки в связи с коронавирусом.

Еще раньше об ответственности перед законом за публикацию ложной информации, связанной с коронавирусной инфекцией интернет-ресурсы предупреждал Роскомнадзор. В ведомстве пояснили, что в отношении нарушителей будут предприниматься самые жесткие меры вплоть до полной и немедленной блокировки и лишения лицензий.

ИСТОЧНИКИнтерфакс
Оксана Мамчуева
Оксана Мамчуева
Журналист, новостной редактор, работает на сайте с 2009 года. Специализация: интернет-маркетинг, SEO, поисковые системы, обзоры профильных мероприятий, отраслевые новости рунета.

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