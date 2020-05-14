Slack провёл редизайн своих приложений для iOS и Android

Корпоративный мессенджер Slack объявил о запуске нового переработанного дизайна для своих приложений на iOS и Android.

Среди основных изменений – новая панель навигации внизу экрана, которая позволяет легко переходить в важные части приложения, такие как личные сообщения и упоминания.

Новый мобильный дизайн Slack выглядит одинаково и на iOS, и на Android. Как отмечает The Verge, в целом приложение стало намного удобнее и приятнее использовать.

Slack также добавил плавающую кнопку для создания новых личных сообщений, которая отображается внизу экрана в большинстве разделов приложения.

Запуск обновления был начат 13 мая.

По словам разработчиков, мобильный редизайн Slack создавался параллельно с десктопным, запущенным ранее в этом году.

Обновление было призвано упростить навигацию в приложении и сделать его более удобным для использования «на ходу». Со всеми изменениями в новом дизайне можно ознакомиться в блоге мессенджера.

Напомним, что редизайн десктопной и веб-версии Slack стал самым крупным за всю историю существования сервиса.