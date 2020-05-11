Google объяснил, почему сайт может медленно терять позиции

Если сайт с течением времени получает всё меньше и меньше поискового трафика из Google, то причиной может быть снижение его релевантности. Об этом заявил сотрудник поиска Джон Мюллер в ответ на вопрос одного из специалистов в Twitter.

По словам Мюллера, «медленные изменения могут быть признаком того, что сайт в целом уже не воспринимается таким релевантным, как прежде».

«Иногда это связано с контентом, иногда – с дизайном, иногда – с функциональностью, иногда – с плохим таргетингом, иногда – с другими вещами. Здесь нет простого ответа или одного аспекта, который необходимо изменить», — добавил Мюллер.

Slow changes over time are sometimes a sign that your website overall isn't being seen as relevant as before. Sometimes that's content, sometimes design, sometimes functionality, sometimes bad targeting, sometimes other things; there's no simple answer or "one thing" to change. — 🍌 John 🍌 (@JohnMu) May 11, 2020

Напомним, что в феврале Джон Мюллер уже отвечал на подобный вопрос. Тогда он отметил, что постепенное снижение позиций сайта может быть вызвано рядом факторов, включая изменения в экосистеме, работе алгоритма, а также изменения в поисковом поведении и ожиданиях пользователей в отношении контента.