Google объяснил, почему сайт может медленно терять позиции

Если сайт с течением времени получает всё меньше и меньше поискового трафика из Google, то причиной может быть снижение его релевантности. Об этом заявил сотрудник поиска Джон Мюллер в ответ на вопрос одного из специалистов в Twitter.
По словам Мюллера, «медленные изменения могут быть признаком того, что сайт в целом уже не воспринимается таким релевантным, как прежде».
«Иногда это связано с контентом, иногда – с дизайном, иногда – с функциональностью, иногда – с плохим таргетингом, иногда – с другими вещами. Здесь нет простого ответа или одного аспекта, который необходимо изменить», — добавил Мюллер.
Напомним, что в феврале Джон Мюллер уже отвечал на подобный вопрос. Тогда он отметил, что постепенное снижение позиций сайта может быть вызвано рядом факторов, включая изменения в экосистеме, работе алгоритма, а также изменения в поисковом поведении и ожиданиях пользователей в отношении контента.
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