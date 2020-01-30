Яндекс интегрирует видеоприложение Sloy в Яндекс.Дзен

Яндекс сделает свое видеоприложение с технологией дополненной реальности Sloy частью платформы Яндекс.Дзен. Команда Sloy присоединится к команде Дзена.

«Технологии и решения, над которыми работала команда Sloy — мобильная камера, видеоредактор, контент и вирусные механики, помогут качественно развивать новые форматы видео в Дзене», — отметили в Яндексе.

Компания будет проводить интеграцию процессов постепенно.

Напомним, закрытое бета-тестирование iOS-приложения Sloy началось в июне 2019 года. Новый сервис возглавил бывший медиадиректор платформы Яндекс.Дзен Даниил Трабун. Sloy начали разрабатывать в начале года, а публичный релиз приложения состоялся в октябре.

Пользователи приложения могут публиковать видеоролики в своей ленте, добавляя с помощью редактора эффекты, фильтры и маски, а также музыку из каталога Sloy. Также у каждого пользователя есть персональная лента рекомендаций.

Видео можно комментировать и сохранять в свои «коллекции», приложение сразу же распознает одежду и подсказывает название брендов. По нажатию на видео в ленте у каждой вещи появляется новый «слой» — дополнительная информация, ролики с похожими образами и возможность поучаствовать в дискуссии, привязанной не к видео, а к отдельным элементам одежды и стиля, представленным в нем.