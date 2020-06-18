Google поможет малому бизнесу восстановиться после кризиса

В преддверии международной недели малого бизнеса (22-27 июня) Google объявил о запуске ряда нововведений, призванных помочь предпринимателям восстановиться после кризиса.
- Бронирование услуг через Local Service Ads
Google позволил пользователям в США бронировать услуги, такие как «чистка ковров» или «ремонт кондиционера», прямо в результатах поиска на мобильных устройствах через рекламу местных услуг (Local Services Ads).
Позже в этом месяце Google также запустит новый мобильный сайт в США и Канаде, который позволит пользователям быстрее находить, сравнивать и заказывать услуги местных подрядчиков.
- Информация о локальных магазинах в Google Shopping
Google также добавил в раздел Shopping информацию по местным магазинам, включая доступность товара, торговые точки и варианты доставки.
Эти сведения будут показываться во всех странах, где работает Google Shopping.
- Запуск инструмента Grow My Store для ритейлеров в США
В Европе этот проект уже показал свою эффективность. С его помощью компании могут получить информацию о том, насколько их онлайн-магазин конкурентоспособен, и рекомендации, как его улучшить. Для этого достаточно ввести URL-адрес своего сайта.
- Новый инструмент Local Opportunity Finder
Введя название своей компании, предприниматели смогут получить персонализированные рекомендации о том, как улучшить их бизнес-профиль в Google. Например, обновить часы работы, добавить информацию о вариантах доставки или загрузить фото.
Google также расширил функциональность умных кампаний в Google Ads, предназначенных для малого бизнеса.
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