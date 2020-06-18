Google поможет малому бизнесу восстановиться после кризиса

В преддверии международной недели малого бизнеса (22-27 июня) Google объявил о запуске ряда нововведений, призванных помочь предпринимателям восстановиться после кризиса.

Бронирование услуг через Local Service Ads

Google позволил пользователям в США бронировать услуги, такие как «чистка ковров» или «ремонт кондиционера», прямо в результатах поиска на мобильных устройствах через рекламу местных услуг (Local Services Ads).

Позже в этом месяце Google также запустит новый мобильный сайт в США и Канаде, который позволит пользователям быстрее находить, сравнивать и заказывать услуги местных подрядчиков.

Информация о локальных магазинах в Google Shopping

Google также добавил в раздел Shopping информацию по местным магазинам, включая доступность товара, торговые точки и варианты доставки.

Эти сведения будут показываться во всех странах, где работает Google Shopping.

Запуск инструмента Grow My Store для ритейлеров в США

В Европе этот проект уже показал свою эффективность. С его помощью компании могут получить информацию о том, насколько их онлайн-магазин конкурентоспособен, и рекомендации, как его улучшить. Для этого достаточно ввести URL-адрес своего сайта.

Новый инструмент Local Opportunity Finder

Введя название своей компании, предприниматели смогут получить персонализированные рекомендации о том, как улучшить их бизнес-профиль в Google. Например, обновить часы работы, добавить информацию о вариантах доставки или загрузить фото.

Google также расширил функциональность умных кампаний в Google Ads, предназначенных для малого бизнеса.