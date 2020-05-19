Треть компаний малого бизнеса в США прекратили работу из-за COVID-19

31% предприятий малого бизнеса в США прекратили свою деятельность в связи с эпидемией COVID-19. Ещё 11% ожидают, что будут вынуждены закрыться в ближайшие три месяца, если текущие ограничения сохранятся. Об этом свидетельствуют результаты совместного исследования Facebook и Small Business Roundtable.

Опрос был проведён в апреле. В нём приняли участие 86 тысяч владельцев малого бизнеса, а также менеджеров и сотрудников компаний, в которых работает менее 500 человек.

Большинство предпринимателей не знают, где взять деньги, чтобы возобновить работу, и не уверены, что смогут повторно нанять на работу тех людей, которых они были вынуждены сократить.

Самые крупные проблемы, с которыми сталкиваются предприниматели

28% респондентов заявили, что наибольшая проблема, с которой они столкнутся в ближайшие несколько месяцев, — это денежные поступления. 20% такой проблемой назвали отсутствие спроса.

Рост интереса к онлайн-инструментам

Чтобы адаптироваться к продолжающемуся кризису, предприниматели обращаются к интернет-инструментам. Так, 51% респондентов сообщили об увеличении числа онлайн-транзакций с клиентами.

36% тех предпринимателей, которые уже используют онлайн-инструменты, заявили, что перевели все свои продажи онлайн.

35% компаний стали шире использовать цифровые платежи.

Тяжёлые последствия кризиса для сотрудников

Сотрудники предприятий малого и среднего бизнеса жалуются на тяжёлые экономические последствия пандемии. Так, 74% работников не имеют доступа к оплачиваемым больничными, а 70% не получают плату за переработки. Среди персонала отелей, кафе и ресторанов эти цифры возрастают до 93% и 94% соответственно.

Предприниматели сохраняют оптимистичный настрой

Несмотря на происходящее, предприниматели и руководители компаний малого и среднего бизнеса сохраняют оптимистичный настрой. Так, 57% респондентов заявили, что они позитивно настроены в отношении будущего своего бизнеса и только 11% ожидают, что будут вынуждены закрыться, если текущие условия не изменятся.

Facebook и Small Business Roundtable планируют проводить такой опрос ежемесячно, чтобы выявить влияние эпидемии коронавируса на экономику.

Подавляющее большинство рекламодателей Facebook – это представители малого бизнеса, которые используют Facebook, Instagram и WhatsApp для общения и взаимодействия со своими клиентами.