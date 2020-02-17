Google может начать платить новостным СМИ за контент

Google ведёт переговоры с представителями СМИ по поводу возможных выплат за публикацию контента в новостном сервисе компании. Об этом сообщает WSJ со ссылкой на свои источники.

По данным издания, переговоры ведутся в основном с издателями за пределами США, включая Францию и другие страны Европы.

В Google эту информацию прокомментировали так:

«Мы хотим помочь людям найти качественную журналистику — это важно для информированной демократии и помогает поддерживать устойчивую новостную индустрию. Мы глубоко заботимся об этом и обсуждаем с партнёрами, а также ищем новые способы расширения нашей текущей работы с издателями, опираясь на такие программы, как Google New Initiative».

Каким бы ни был новый продукт, Google не впервые будет платить издателям. Так, в прошлом году компания начала лицензировать аудиоконтент от ABC, Cheddar, The Associated Press, CNN, Fox News Radio, PBS, Reuters, WYNC и ряда локальных радиостанций. Google платит этим компаниям за создание аудиороликов в специальном формате, который поддерживается Google Assistant.

Финансовые условия новых переговоров на данный момент не известны.