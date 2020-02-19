Mail.ru Group запустит рекомендательный видеосервис «Смотри Mail.ru»

Mail.ru Group готовит к запуску видеосервис «Смотри Mail.ru» с фильмами, сериалами, телешоу, новостями и видео-блогами. Сервис уже тестируется в рекомендательной системе компании «Пульс».

В пресс-службе Mail.ru Group уточнили, что сервис пока работает в режиме бета-тестирования. Видеоконтент будет подбираться на основе предпочтений пользователя.

«В основе продукта лежит концепция персонального телеканала. Это сервис для фонового просмотра видео, в котором не нужно искать интересный канал или охотиться за передачей или фильмом»,— пояснила вице-президент Mail.ru Group Анна Артамонова.

Сервис будет доступен в виде отдельного приложения на Android и iOS, а также в рекомендательной системе «Пульс» и в перспективе — на главной странице Mail.ru. Для пользователей сервис будет бесплатным. Зарабатывать на нем Mail.ru Group планирует с помощью рекламы.

Контент для сервиса будут поставлять партнеры-правообладатели, однако Mail.ru Group не исключает, что в будущем будет создавать собственный контент.

Отметим, что аналогичный сервис есть у Яндекса — «Мой эфир». Его компания запустила в мае 2019 года. Часть видео на платформе создана Кинопоиском, принадлежащим Яндексу.

Напомним, Mail.Ru Group запустила свою рекомендательную систему «Пульс», которая предлагает пользователям контент с учетом их интересов, в январе 2019 года.



