В Snapchat появился новый рекламный блок

Snapchat запустил новый рекламный блок, который вместо ссылки на сайт содержит призыв позвонить в компанию или написать сообщение – Swipe Up to Call/ Swipe Up to Text.

Объявления этого типа показываются во время просмотра «историй».

Традиционно при нажатии на рекламу формата «Swipe Up to» в Snapchat открывается встроенный браузер, где пользователи могут сделать покупку, подписаться на рассылку, загрузить приложение или выполнить другое действие.

Новый рекламный блок позволяет пользователям сразу связаться с компанией, позвонив или написав сообщение.

Предполагается, что прямой контакт поможет компаниям быстрее закрывать сделки. Это также позволит обеспечить более персонализированный подход к клиентам.

Новый формат уже доступен в Snapchat Ad Manager. Чтобы им воспользоваться, нужно создать компанию с помощью «Instant Create», а затем выбрать «Calls & Texts» в качестве цели.

Напомним, что в октябре Snapchat запустил динамическую рекламу.