Google: что делать, если в Search Console много ошибок soft 404

На днях сотрудник Google Джон Мюллер ответил в Twitter на вопрос, связанный с большим количеством ошибок soft 404 в отчётах Search Console.

По его словам, такая ситуация может возникать, если на эти страницы есть внутренние ссылки.

«По моим ощущениям, если на сайте много ошибок soft 404, то может быть так, что на сайте есть внутренние ссылки на эти ресурсы, а это предполагает, что они могут быть веб-страницами. Обычно это не критично, но не совсем оптимально (для пользователей и ботов)».

My feeling is if a site has a lot of soft-404s, then it might be that it's linking to those resources internally in a way that suggests they may be web pages. It's usually not critical, but it's kinda suboptimal (for users & bots). — 🍌 John 🍌 (@JohnMu) April 28, 2020

Таким образом, устранение этих ошибок не является критически важным, но если над ними работать, то нужно будет проверить внутренние ссылки.

Напомним, что переадресация всех страниц на главную также расценивается как soft 404. А в феврале 2019 года Google объяснил, почему устаревшие страницы товаров могут обрабатываться как soft 404.