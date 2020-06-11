Некоторые компании не могут изменить статус «временно закрыто» в GMB

В начале пандемии COVID-19 команда Google Мой бизнес добавила в сервис возможность помечать компании как «временно закрытые». Однако теперь, когда карантинные меры начали смягчаться, некоторые компании не могут изменить этот статус на «открыто».
Насколько масштабной является эта проблема, на данный момент непонятно. Сотрудник Google Дэнни Салливан заявил в Twitter, что это, скорее, единичные случаи.
«Я проверил, и мы не думаем, что это распространённые проблемы. Компании должны быть в состоянии поменять статус на «открыто». Я уже передал этот пример. Если ещё есть примеры, их можно публиковать здесь или на форуме, и я их тоже передам», — написал Салливан.
При этом в зарубежном SEO-сообществе эту проблему считают более распространённой, однако пока мало данных, чтобы понять, что на самом деле происходит.
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