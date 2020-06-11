Некоторые компании не могут изменить статус «временно закрыто» в GMB

В начале пандемии COVID-19 команда Google Мой бизнес добавила в сервис возможность помечать компании как «временно закрытые». Однако теперь, когда карантинные меры начали смягчаться, некоторые компании не могут изменить этот статус на «открыто».

Насколько масштабной является эта проблема, на данный момент непонятно. Сотрудник Google Дэнни Салливан заявил в Twitter, что это, скорее, единичные случаи.

«Я проверил, и мы не думаем, что это распространённые проблемы. Компании должны быть в состоянии поменять статус на «открыто». Я уже передал этот пример. Если ещё есть примеры, их можно публиковать здесь или на форуме, и я их тоже передам», — написал Салливан.

I've checked, and we don't see that this is a widespread issues. Businesses should be able to mark they're open, and that should stay. I passed this example on. If there are others, people can reply here or post in the forum, and I'll pass those on. — Danny Sullivan (@dannysullivan) June 9, 2020

And are the businesses unable to open support tickets? Because I believe they should be able to do that. If not or if particular ones having trouble, examples would be useful. — Danny Sullivan (@dannysullivan) June 9, 2020

При этом в зарубежном SEO-сообществе эту проблему считают более распространённой, однако пока мало данных, чтобы понять, что на самом деле происходит.