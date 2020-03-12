В Яндекс.Вебмастере появилась сортировка отзывов на сайт

Яндекс.Вебмастер добавил новый функционал в отзывы на сайт. Теперь с отзывами стало работать проще — их можно сортировать по дате, релевантности, популярности и рейтингу:

сначала новые — чтобы посмотреть недавно написанные;

по популярности — чтобы посмотреть отзывы, которые чаще читают и отмечают пользователи;

по релевантности — чтобы посмотреть наиболее полезные для пользователей отзывы;

сначала хорошие — чтобы посмотреть отзывы с оценками сайта 4 и 5;

сначала плохие — чтобы посмотреть отзывы с оценками сайта 1–3.

Вебмастер может отвечать на отзывы на сайт или организацию прямо в интерфейсе Вебмастера, а его ответ будет отмечен как «официальный ответ».

«Каждый день роботы Вебмастера собирают сводку из новых отзывов с разделением на хорошие и плохие, а также примерами отзывов. Такая статистика будет приходить вебмастеру на почту: это позволит держать руку на пульсе и следить за динамикой отношения пользователей к сайту. Письма будут генерироваться автоматически и приходить всем пользователям, подтвердившим права на сайт в Вебмастере», — уточняют в команде сервиса.



Для удобства статистика по отзывам была также добавлена в еженедельную сводку по сайту.

Напомним, в конце февраля в Яндекс.Вебмастере появились новые параметры для сравнения сайтов. Теперь можно сравнивать свой сайт с другими по показателям по: наличию профиля в Яндекс.Справочнике; рейтингу магазина на Яндекс.Маркете; наличию мобильных приложений в Google Play и App Store.