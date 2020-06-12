Бесплатный мастер-класс «Как составить ТЗ копирайтеру»

Во вторник, 16 июня, в Коллабораторе пройдет мастер-класс с Сашей Павлуцким, на котором он расскажет как сделать ТЗ копирайтеру для инфо статьи под RU/EN.

Слушатели вебинара узнают:

1. Как искать темы для статьи

2. Как определять лучшие запросы

3. Как создавать структуры статьи с подзаголовками

4. Как делать оптимальный тайтл, дескрипшн, объем и LSI

5. Как оформлять ТЗ, которое нравится копирайтерам

Начало вебинара в 12:00 по МСК и Киеву. Те, кто будет смотреть прямую трансляцию, смогут получить бонусы от партнеров. А также задать свои вопросы спикеру в комментариях.

Ведущим вебинара выступит Игорь Рудник, руководитель collaborator.pro и referr.ru

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