Бесплатный мастер-класс «Как составить ТЗ копирайтеру»

Во вторник, 16 июня, в Коллабораторе пройдет мастер-класс с Сашей Павлуцким, на котором он расскажет как сделать ТЗ копирайтеру для инфо статьи под RU/EN.
Слушатели вебинара узнают:
1. Как искать темы для статьи
2. Как определять лучшие запросы
3. Как создавать структуры статьи с подзаголовками
4. Как делать оптимальный тайтл, дескрипшн, объем и LSI
5. Как оформлять ТЗ, которое нравится копирайтерам
Начало вебинара в 12:00 по МСК и Киеву. Те, кто будет смотреть прямую трансляцию, смогут получить бонусы от партнеров. А также задать свои вопросы спикеру в комментариях.
Ведущим вебинара выступит Игорь Рудник, руководитель collaborator.pro и referr.ru
Регистрируйтесь и подписывайтесь на уведомления, чтобы получить их за один день и за час до начала вебинара.
Прокомментировать