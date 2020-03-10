Совфед РФ готовит закон о штрафах за противоправный контент

Комитет Совфеда по науке, образованию и культуре и Лига безопасного интернета (ЛБИ) разрабатывают законопроект о введении штрафов для соцсетей и интернет-компаний за распространение противоправного контента. Такая инициатива, по их мнению, сможет защитить детей от пропаганды наркомании и экстремизма в интернете.

Участники рынка считают, что принятие подобного законопроекта приведет к развитию интернет-цензуры и поставит российские компании в неравные условия с Facebook и Twitter.

В частности, в компании Mail.ru Group считают, что законопроект вреден и нереализуем, так как противоречит правам человека на поиск и получение информации, которые закреплены в Конституции. В компании также отметили, что модераторы ежемесячно удаляют сотни тысяч опасных и противоречащим правилам площадки постов.

В Google отказались от комментариев, Яндекс и Twitter пока не ответили на запрос. В Роскомнадзоре сообщили, что ведомство не принимало участия в подготовке замечаний к законопроекту.

Отметим, что в октябре 2019 года президент России Владимир Путин поручил подготовить поправки о введении уголовной ответственности за пропаганду или склонение к употреблению наркотиков в интернете.

В начале января правительство внесло на рассмотрение Госдумы законопроект об административных штрафах за пропаганду наркотических средств и психотропных веществ в интернете, предложив ввести штрафы для граждан в размере от 5 тыс. до 30 тыс. рублей, для должностных лиц — от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, для юридических лиц — от 1 млн до 1,5 млн рублей.

