Google объяснил, почему не помечает спамные ссылки в Search Console

На днях сотрудник Google Джон Мюллер объяснил, почему поисковик не помечает спамные ссылки в Search Console.
По его словам, «спамеры хотели бы знать, какие ссылки не распознаются как спам», а Google это не нужно.
Что касается спамных ссылок, то рекомендации остаются прежними: отклонять их не нужно, Google вполне успешно распознаёт их и игнорирует.
Мюллер также в очередной раз отметил, что инструмент отклонения ссылок нужен только в очень редких случаях и при ручных санкциях. Большинству владельцев сайтов использовать его не надо.
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Напомним, ранее Мюллер заявил, что добавлять все подозрительные ссылки в файл Disavow нет никакой нужды.
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