Google объяснил, почему не помечает спамные ссылки в Search Console

На днях сотрудник Google Джон Мюллер объяснил, почему поисковик не помечает спамные ссылки в Search Console.

По его словам, «спамеры хотели бы знать, какие ссылки не распознаются как спам», а Google это не нужно.

Что касается спамных ссылок, то рекомендации остаются прежними: отклонять их не нужно, Google вполне успешно распознаёт их и игнорирует.

Мюллер также в очередной раз отметил, что инструмент отклонения ссылок нужен только в очень редких случаях и при ручных санкциях. Большинству владельцев сайтов использовать его не надо.

No, not in Search Console. — 🍌 John 🍌 (@JohnMu) April 1, 2020

I'm not aware of any plans — spammers would love to know which links aren't recognized as spam, for example. In general, if we can recognize something as spam, we'll just ignore it. The disavow is really for very rare cases & manual actions. Most never need it. — 🍌 John 🍌 (@JohnMu) April 1, 2020

Начало обсуждения:

@JohnMu, @dannysullivan if I have a bunch of spammy links pointing to a page that 404s (in other words doesn't exist and never did) should I still disavow? Thanks! — Ron Vatalaro (@ron_vatalaro) March 31, 2020

Напомним, ранее Мюллер заявил, что добавлять все подозрительные ссылки в файл Disavow нет никакой нужды.