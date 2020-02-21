Google сократил спамный контент в Картах до менее чем 1%

Google рассказал о роли пользовательского контента в развитии Карт и поделился свежей статистикой.

По данным компании, каждый день люди добавляют в Карты более 20 млн публикаций: оставляют отзывы, оценивают фотографии, отвечают на вопросы других пользователей и обновляют адреса.

При этом Google удалось добиться, чтобы спам составлял менее 1% от всего контента, добавляемого пользователями.

Для выявления спама компания использует машинное обучение. ML-системы определяют спамные профили, нарушающие правила изображения и фейковые отзывы.

При этом в борьбе со спамом задействованы не только машинные средства, но и сотрудники компании.

По итогам 2019 года Google:

Удалил более 75 млн нарушающих правила отзывов и 4 млн фейковых бизнес-профилей;

Удалил более 580 млн отзывов и 258 млн бизнес-профилей, о которых сообщили пользователи;

Проверил и удалил более 10 млн фото и 3 млн видео, которые нарушали правила сервиса.

Заблокировал более 475 млн учётных записей пользователей.

Напомним, что в районе 14 февраля Google обновил алгоритм локального поиска. Апдейт повлиял на ранжирование компаний в Local Pack и в результатах поиска в Картах.