Google: скорость загрузки – это очень слабый фактор ранжирования

Сотрудник Google Гэри Илш (Gary Illyes) подтвердил в Twitter, что скорость загрузки – это очень слабый фактор ранжирования в поиске.

Он также сравнил его с HTTPS, который тоже мало влияет на позиции.

«С точки зрения ранжирования это очень слабый фактор, очень похожий на HTTPS. И это не удивительно. Вы улучшаете скорость загрузки прежде всего для конверсий».

Ranking wise it's a teeny tiny factor, very similar to https ranking boost. That particular one is not surprising. You do that primarily to enable users to convert. — Socially distant Gary Illyes (@methode) April 28, 2020

Напомним, что согласно Google, скорость сайта может негативно отразиться на ранжировании только в том случае, если она слишком низкая.

Ранее также стало известно, что Google может начать более детально оценивать скорость загрузки страниц в ранжировании.