Google: скорость загрузки – это очень слабый фактор ранжирования

Анна Бондарь -
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Сотрудник Google Гэри Илш (Gary Illyes) подтвердил в Twitter, что скорость загрузки – это очень слабый фактор ранжирования в поиске.

Он также сравнил его с HTTPS, который тоже мало влияет на позиции.

«С точки зрения ранжирования это очень слабый фактор, очень похожий на HTTPS. И это не удивительно. Вы улучшаете скорость загрузки прежде всего для конверсий».

Напомним, что согласно Google, скорость сайта может негативно отразиться на ранжировании только в том случае, если она слишком низкая.

Ранее также стало известно, что Google может начать более детально оценивать скорость загрузки страниц в ранжировании.

ИСТОЧНИКSearch Engine Roundtable
Анна Бондарь
Редактор-переводчик. Специализируется на западном интернет-маркетинге и SEO. Освещает события в этой области с 2014 года.

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