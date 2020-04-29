Google: скорость загрузки – это очень слабый фактор ранжирования

Сотрудник Google Гэри Илш (Gary Illyes) подтвердил в Twitter, что скорость загрузки – это очень слабый фактор ранжирования в поиске.
Он также сравнил его с HTTPS, который тоже мало влияет на позиции.
«С точки зрения ранжирования это очень слабый фактор, очень похожий на HTTPS. И это не удивительно. Вы улучшаете скорость загрузки прежде всего для конверсий».
Напомним, что согласно Google, скорость сайта может негативно отразиться на ранжировании только в том случае, если она слишком низкая.
Ранее также стало известно, что Google может начать более детально оценивать скорость загрузки страниц в ранжировании.
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