Специалисты в области  IT и SMM будут особенно востребованы после пандемии

Цифровизация компаний и переход на удаленную работу в связи с распространением COVID-19 приведут к росту востребованности экспертов по диджитализации процессов, программистов, SMM и контент-менеджеров, а также специалистов по организации времени. К таким выводам пришли аналитики Института прогрессивного образования, изучив профессии, которые будут востребованы после пандемии.

Работодатели также будут искать консультантов колл-центров, сотрудников интернет-магазинов и курьеров в связке с водителями и диспетчерами доставки.

Отмечается также, что повысится спрос на антикризисных консультантов для продвижения предприятий в критических обстоятельствах, а также на консультантов по личным финансам.

Забота людей о своем здоровье и здоровье близких, включая пожилых, повысит спрос на онлайн-врачей общей практики и сиделок. Долгий период изоляции также спровоцирует рост востребованности психологов.

Не останутся без внимания, считают эксперты, и специалисты по бытовым услугам — сантехники, сборщики мебели, фотографы.

Ранее Mail.ru Group опубликовала результаты исследования, отражающие изменение пользовательских приоритетов во время пандемии. 70% пользователей отметили, что стали чаще читать новости, 58% — больше времени уделять онлайн-обучению, столько же — фильмам и сериалам, 55% активнее использовать сервисы для звонков.