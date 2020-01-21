Больше половины специалистов пришли в IT из других сфер — исследование

Каждому второму специалисту, работающему в IT или digital (52%), приходилось менять профессию. К такому выводу пришли исследователи GeekBrains, проведя исследование рынка совместно с компанией ResearchMe.

Среди молодежи (до 24 лет) этот тренд менее выражен: 68% сразу выбрали карьерный путь — или просто еще не успели сменить сферу.

При этом почти две трети опрошенных (64%) работают по профессии, которую получили в вузе, с учетом того, что нередко одно и то же вузовское образование помогает трудоустроиться в разных областях. Самая большая доля таких людей среди молодых специалистов (до 34 лет) и аудитории старше 55 лет. Больше половины респондентов старше 35 лет работают не по специальности.

Почти половина из тех, кто менял профессию (49%), делали это два или три раза. Основные причины: люди хотят попробовать себя в новой сфере (36%), не видят зарплатных перспектив (31%) и не могут найти работу по текущей специальности (24%).

Менять профессию из-за желания попробовать что-то новое и интересное более склонна молодежь – среди респондентов в возрасте 18–24 лет таких 56%. А людям предпенсионного возраста чаще приходится идти на этот шаг из-за отсутствия работы по специальности – эту причину озвучили 62% аудитории старше 55 лет.

57% специалистов, сменивших профессию, обучались дополнительно. Половина (49%) из них учились у коллег в процессе работы, 43% пользовались бесплатными ресурсами — читали статьи, смотрели видео и лекции онлайн. Более трети респондентов (38%) выбрали платное обучение в офлайне, а каждый четвертый (23%) учился платно онлайн. Итог: большинству (62%) работа в IT или digital нравится больше предыдущей.

В опросе GeekBrains и ResearchMe приняли участие 500 IT- и digital-специалистов: системные администраторы, тестировщики, специалисты по информационной безопасности, разработчики ПО, аналитики, веб-разработчики и другие.

