Российские власти опубликовали список социально значимых сайтов

Минкомсвязь утвердила перечень социально значимых сайтов, к которым будет открыт бесплатный доступ. Соответствующий приказ опубликован на сайте ведомства.

В список вошел 391 сайт — в том числе поисковики (Яндекс, Mail.ru, Rambler), новостные агрегаторы (Яндекс.Новости, СМИ2 и пр.), соцсети (ВКонтакте, Одноклассники, Мир тесен и пр.), почтовые сервисы (Mail.ru, Rambler и пр.), мессенджеры (ICQ, Tamtam), сайты с погодой (Gismeteo) и картами (2ГИС, Яндекс.Карты и пр.), маркетплейсы (Ozon, Wildberries, Яндекс. Маркет и пр.) и другие образовательные, научные и культурные порталы. Также в список вошли сайты многих российских СМИ и телеканалов, а также сервисы по доставке еды и банковские приложения.

Доступ к ним не будет тарифицироваться по всей России с 1 апреля по 1 июля. Однако опция будет доступна абонентам домашнего интернета Ростелекома, ЭР-Телекома, МТС, МегаФона и ВымпелКома.

Как следует из приказа Минкомсвязи, такие меры необходимы в целях «информационной поддержки граждан в условиях распространения новой коронавирусной инфекции».

Отметим, что пять крупнейших российских операторов связи начали предоставлять бесплатный доступ к 370 социально значимым сайтам в пилотном режиме с 1 апреля.