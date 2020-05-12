Мартин Сплитт: не пытайтесь заново изобрести колесо в SEO

На прошлой неделе сотрудник Google Мартин Сплитт принял участие в прямом эфире от Search Engine Land, где рассказал о частых ошибках, связанных с индексацией и JavaScript.

В беседе с редактором Search Engine Land Барри Шварцом Сплитт выразил обеспокоенность тем, что SEO-специалисты пытаются «повторно изобрести колесо», что касается технических аспектов поисковой оптимизации, и его это расстраивает.

Сплитт рассказал, каким образом SEO-специалисты и владельцы сайтов могут избежать распространённых проблем с индексацией; почему он и другие сотрудники Google воздерживаются от ответов на все вопросы вебмастеров; а также, с чем связаны периодические проблемы в коммуникациях между Google и SEO-сообществом.

Что хорошего в том, что сотрудники Google не отвечают на все вопросы

«[Люди говорят]: “О, но вы, как гуглер, не можете об этом говорить”. Я могу говорить почти обо всём, просто часто неразумно так поступать», — сказал Сплитт.

Он также добавил, что Google – это огромная компания, которая работает во многих странах, и её сотрудники не всегда обладают полной картиной того, что происходит.

«Например, ранжирование. Я не участвую в ранжировании. Я могу посмотреть, что происходит с сайтом, если мне нужно, но я не хочу этого делать, поскольку это не моя область, и когда люди спрашивают меня о ранжировании, я ничего не говорю – не потому, что мне запрещено об этом говорить, а просто потому, что я не знаю».

Изменения, которые вносит Google – будь то обновление макета страницы результатов поиска или алгоритмов ранжирования – имеют огромное значение для бизнеса и пользователей.

Гуглеры, которые комментируют те темы, по которым у них нет исчерпывающих знаний, могут передавать неверные сообщения и создавать путаницу. В итоге это может приводить к тому, что SEO-специалисты будут использовать те тактики, которые просто не работают, а иногда и вредят сайтам.

Почему у Google есть проблемы с коммуникациями

Команда Search Relations, в которую входит Сплитт, является связующим звеном между внутренними командами Google и SEO-сообществом.

Однако не со всеми командами взаимодействие одинаково эффективно:

«Большинство инженерных команд работают с нами достаточно тесно. Они и воспринимают обратную связь, и предупреждают нас, прежде чем что-то предпринять. Но иногда некоторые команды менее склонны к этому. В результате в какой-то момент мы случайным образом узнаём о том изменении, которое уже произошло. Например, как это было в случае с rel=prev/next».

Отметим, что об этом изменении стало известно спустя несколько лет после того, как оно было внедрено.

Далее Сплитт добавил:

«Мы должны были заблаговременно сообщить, что это изменение произойдёт, даже если в команде думали, что на внешнем уровне ничего не изменится».

Однако на практике не всегда так получается.

Подобный сбой в коммуникациях произошёл ранее в этом году, когда Google изменил свои рекомендации касательно ключевых слов в описаниях компаний в Google Мой бизнес.

Частые ошибки в индексации и JavaScript

«Это то, что меня очень беспокоит. Часто это либо слишком рьяные разработчики, либо SEO-специалисты, которые понимают технологию на том уровне, который достаточен, чтобы экспериментировать с ней», — сказал Сплитт, имея в виду ненужно сложные решения, которые некоторые разработчики и SEO-специалисты внедряют на сайтах.

Такие эксперименты могут приводить к проблемам со сканированием.

По словам Сплитта, в настоящее время Google по-прежнему видит довольно много сайтов с ошибками в ссылочной структуре – как внутренней, так и внешней.

Так, вместо использования HTML-тега href, владельцы сайтов внедряют какие-то собственные способы создания ссылок, что приводит к проблемам с поисковыми роботами Google.

«Я не знаю, почему люди повторно изобретают колесо», — сказал Сплитт.

В большинстве случаев эти ненужно сложные решения работают, но иногда они дают сбои, и эти сбои обычно связаны с проблемами со сканированием.

«Мой любимый вопрос: “Можем ли мы не показывать CSS поисковому роботу Googlebot для экономии пропускной способности?”. Прямой ответ на этот вопрос: “Да, можете”. Хотя реальный ответ – “Нет, вы не должны”, поскольку это означает, что вы создаёте ненужную сложность, чтобы решить что-то, что само по себе не является проблемой».

Внедрение такого рода решений может в конечном счёте навредить видимости сайта. Также это может привести к растрате ресурсов и дополнительным часам работы, потраченным на исправление ситуации.

Если есть более простой метод, то Сплитт не советует выбирать JavaScript. Отсутствие опыта и склонность к внедрению того, что он назвал «хрупкими обходными техническими решениями», являются причиной многих распространённых проблем с JS, с которыми он сталкивается.

И начинать нужно с базовых вещей. Например, Google может не индексировать сайт, потому что видит соответствующую директиву в файле robots.txt. И пока эта директива не будет удалена, он не увидит его контент, независимо от того, как настроен JavaScript API.

Также есть сайты, которые отлично работают для поисковых систем, но имеют серьёзные проблемы с UX.

Например, сайт индексируется, Google его ранжирует, однако его очень неудобно использовать, поскольку для обычной прокрутки списка товаров осуществляется загрузка 5 МБ кода JavaScript.

Google годами рекомендует: «Создавайте сайты для пользователей, а не для поисковых систем».

Даже если сайт хорошо ранжируется, но долго загружается из-за JavaScript, то пользователи всё равно уйдут, тогда в чём смысл такой оптимизации?

По словам Сплитта, также довольно часто встречается ситуация, когда JavaScript используется для тех вещей, которые работают и без него. И в таком случае внедрение JS совершенно не оправданно и лишь усложняет работу с сайтом.

В целом Сплитт рекомендует SEO-специалистам и владельцам сайтов выбирать простые, проверенные техники и избегать излишне сложных решений, которые могут оказаться не только дорогостоящими, но и вредными для сайта.