Google: атрибут rel=sponsored используют около 1 млн сайтов

Cсылочный атрибут rel=sponsored, представленный Google в 2019 году в качестве альтернативы nofollow, используют около 1 млн сайтов. Об этом рассказал сотрудник поиска Гэри Илш в первом выпуске нового подкаста Search Off the Record.

Барри Шварц из Search Engine Roundtable решил посмотреть, как оценивают использование rel=sponsored в SEO-сообществе. Для этого он создал опрос, в котором попросил угадать, сколько сайтов уже применяют этот атрибут.

По результатам опроса, только 10% из почти 600 участников выбрали вариант «миллион».

Наибольшее количество ответов собрал вариант «тысяча».

How many sites are using the rel=sponsored attribute now? Take a guess. — Barry Schwartz (@rustybrick) June 16, 2020

Напомним, что в первом выпуске Search Off the Record сотрудники Google также поговорили об атрибуте nofollow и других вопросах.