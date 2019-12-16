Российские власти не будут вмешиваться в спор Rambler и Nginx

Российские власти не будут вмешиваться в разбирательство холдинга Rambler и владельцев сервера Nginx, это вопрос суда и правоохранительных органов. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он сказал, что не в курсе деталей спора и что конфликт не относится к сфере Кремля. Песков предположил, что в этой ситуации должны принимать решение следственные органы.

«Безусловно, если это вопрос, который должен решаться в арбитраже, то он должен решаться в арбитраже. Если там есть уголовные элементы, то тогда другие форматы. Традиционно, как и решения судов, действия правоохранителей мы не комментируем», — отметил чиновник.

На вопрос о последствиях этого разбирательства для инвестиционного климата на российском IT-рынке, Песков ответил, что «Россия сохраняет свою привлекательность». Однако эксперты высказывают мнение, что ситуация с дальнейшим нарастанием конфликта между Nginx и Rambler вызовет массовый отток как программистов, так и предпринимателей в области IT, что негативно отразится на развитии отрасли высоких технологий в России.

Отметим, что cобытия вокруг судебного разбирательства между Rambler Group и Nginx вызвали большой резонанс среди участников рынка. В минувшую пятницу директор по распространению технологий Яндекса Григорий Бакунов сделал официальное заявление, отражающее позицию Яндекса относительно преследований за открытый код. Компания Mail.ru Group и ВКонтакте также выступили в поддержку Nginx с утверждением, что open source технологии должны быть свободными.

