В течение нескольких месяцев Spotify заработает в России

Стриминговый сервис Spotify заработает в России уже во втором квартале текущего года. При этом стоимость подписки на Spotify составит 169 рублей в месяц (что сопоставимо с месячной подпиской на Яндекс.Музыку).

Как сообщает Forbes, Spotify еще в декабре 2019 года снял офис в коворкинге WeWork в бизнес-центре «Белая площадь». В нем уже работает около 10 человек.

Отметим, что о планах скорого выхода Spotify на российский рынок стало известно в марте 2019 года, когда пользователи музыкального приложения для Android заметили появление поддержки русского языка.

Музыкальный сервис планировал запуститься в РФ летом прошлого года, однако, по каким-то причинам дата запуска была отложена на более поздний срок.

Напомним, стриминговый сервис Spotify позволяет легально слушать онлайн не только музыку, но и аудиокниги, а также подкасты. Он работает в 79 странах по всему миру. Сейчас капитализация компании составляет $26,8 млрд.

