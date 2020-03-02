Крупнейшая региональная IT-конференция «Стачка» состоится в Ульяновске 22-24 мая

На X-ой юбилейной «Стачке» вас ждут 12 одновременно работающих площадок в течение 3-х дней по шести основным направлениям:
- Мощнейшая «Разработка»: backend, frontend, мобильная разработка, ИИ, информационная безопасность, аналитика, QA, Open Source и DevOps;
- Интереснейший «Digital»: Design, Лидогенерация и SMM, Digital, Графический продакшен, SEO, Контент;
- Полезная «Карьера и образование» с треком для специалистов, которые хотят познакомиться с лайфхаками IT-сферы, узнать больше про то, как выстроить карьеру;
- Актуальные «Тренды»: Стартапы, HR-конференция, История успеха, Жизнь в IT, Цифровая экономика, Будущее IT;
- Рациональный «Менеджмент»: TeamLead, Agile, Product Management;
- Осмысленное «IT и государство»: IT-сообщества, Цифровая экономика.
За годы проведения конференции в числе докладчиков «Стачки» отметились ведущие специалисты Postgres Professional, ВКонтакте, Mail.RU GROUP, Microsoft, Яндекс, Rambler&Co, Virool, Redmadrobot, RabbitMQ, RSTQB, VRAR Lab, RUWARD, ISEE Marketing, Wrike, Evil Martians и других компаний из СНГ и дальнего зарубежья.
Спикерами конференции станут более 200 человек из разных регионов России и стран зарубежья, в том числе:
- Валерий Бабушкин, директор по моделированию и анализу данных в X5 Retail Group;
- Егор Бугаенко, CEO @ Zerocracy;
- Александр Орлов, со-основатель и управляющий партнер Школы менеджеров Стратоплан;
- Николай Смирнов, программный директор SkillBox;
- Андрей Аксенов, основатель Sphinx, руководитель группы инфраструктуры поиска в Avito;
- Алексей Миловидов, создатель СУБД ClickHouse;
- Лекс АйТиБорода, .NET-разработчик, YouTube-блогер;
- Александр Горник, CEO MindBox;
- Ярослав Шуваев, руководитель Центра Компетенций Внутренних Инноваций, Ак Барс Цифровые Технологии;
- Евгений Казначеев, VP of Product в Ecwid.
Само мероприятие посетит более 5 000 человек, по традиции из которых:
- 40% — backend- и frontend-разработчики, devops-инженеры, DBA, тимлиды, специалисты по тестированию и автоматизации процессов тестирования, аналитики;
- 28% — SMM-специалисты, маркетологи, специалисты по SEO-оптимизации, контент-менеджеры, копирайтеры, дизайнеры, аккаунт-менеджеры;
- 23% — владельцы IT-бизнеса, топ-менеджеры IT-компаний, руководители IT-подразделений;
- 9% — молодые IT-специалисты и студенты профильных специальностей.
Получить дополнительную информацию о конференции и зарегистрироваться можно на сайте.
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