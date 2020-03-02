Крупнейшая региональная IT-конференция «Стачка» состоится в Ульяновске 22-24 мая

На X-ой юбилейной «Стачке» вас ждут 12 одновременно работающих площадок в течение 3-х дней по шести основным направлениям:

Мощнейшая «Разработка»: backend, frontend, мобильная разработка, ИИ, информационная безопасность, аналитика, QA, Open Source и DevOps;

Интереснейший «Digital»: Design, Лидогенерация и SMM, Digital, Графический продакшен, SEO, Контент;

Полезная «Карьера и образование» с треком для специалистов, которые хотят познакомиться с лайфхаками IT-сферы, узнать больше про то, как выстроить карьеру;

Актуальные «Тренды»: Стартапы, HR-конференция, История успеха, Жизнь в IT, Цифровая экономика, Будущее IT;

Рациональный «Менеджмент»: TeamLead, Agile, Product Management;

Осмысленное «IT и государство»: IT-сообщества, Цифровая экономика.

За годы проведения конференции в числе докладчиков «Стачки» отметились ведущие специалисты Postgres Professional, ВКонтакте, Mail.RU GROUP, Microsoft, Яндекс, Rambler&Co, Virool, Redmadrobot, RabbitMQ, RSTQB, VRAR Lab, RUWARD, ISEE Marketing, Wrike, Evil Martians и других компаний из СНГ и дальнего зарубежья.

Спикерами конференции станут более 200 человек из разных регионов России и стран зарубежья, в том числе:

Валерий Бабушкин , директор по моделированию и анализу данных в X5 Retail Group;

, директор по моделированию и анализу данных в X5 Retail Group; Егор Бугаенко , CEO @ Zerocracy;

, CEO @ Zerocracy; Александр Орлов , со-основатель и управляющий партнер Школы менеджеров Стратоплан;

, со-основатель и управляющий партнер Школы менеджеров Стратоплан; Николай Смирнов , программный директор SkillBox;

, программный директор SkillBox; Андрей Аксенов , основатель Sphinx, руководитель группы инфраструктуры поиска в Avito;

, основатель Sphinx, руководитель группы инфраструктуры поиска в Avito; Алексей Миловидов , создатель СУБД ClickHouse;

, создатель СУБД ClickHouse; Лекс АйТиБорода , .NET-разработчик, YouTube-блогер;

, .NET-разработчик, YouTube-блогер; Александр Горник , CEO MindBox;

, CEO MindBox; Ярослав Шуваев , руководитель Центра Компетенций Внутренних Инноваций, Ак Барс Цифровые Технологии;

, руководитель Центра Компетенций Внутренних Инноваций, Ак Барс Цифровые Технологии; Евгений Казначеев, VP of Product в Ecwid.

Само мероприятие посетит более 5 000 человек, по традиции из которых:

40% — backend- и frontend-разработчики, devops-инженеры, DBA, тимлиды, специалисты по тестированию и автоматизации процессов тестирования, аналитики;

28% — SMM-специалисты, маркетологи, специалисты по SEO-оптимизации, контент-менеджеры, копирайтеры, дизайнеры, аккаунт-менеджеры;

23% — владельцы IT-бизнеса, топ-менеджеры IT-компаний, руководители IT-подразделений;

9% — молодые IT-специалисты и студенты профильных специальностей.

Получить дополнительную информацию о конференции и зарегистрироваться можно на сайте.