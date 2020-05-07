Состоялся запуск блокчейн-платформы Free TON ⁠⁠⁠⁠

Разработчики TON Labs, крупные PoS-валидаторы и сообщество запустили основную сеть под названием Free TON с нативным токеном TON Crystal (TON).

«Пользовательские» 85% будут распределены по реферальной программе — TON можно будет получить за привлечение на блокчейн-платформу новых пользователей.

В сообщении команды разработчиков указано, что из-за юридических трудностей Telegram больше не может участвовать в развитии TON, однако разработанный ими софт можно свободно использовать без ограничений.



Согласно документу, наиболее актуальная цель Free TON Community — как можно скорее создать полностью децентрализованную блокчейн-платформу, привлекая сотни независимых валидаторов для поддержки сети.

Разработчики подчеркивают, что Free TON никак не связана с Telegram, инвесторами и спором SEC против компании:

«Мы называем сеть и токен иначе, чтобы показать,

что эта сеть свободна от истории с регулятором. При этом TON имеет все свойства криптовалюты, с помощью которой осуществляются платежи».

Напомним в конце апреля, команда Telegram признала, что не сможет запустить платформу в заявленный срок до 30 апреля 2020 года, и предложила инвесторам несколько вариантов возврата денег — или вернуть 72% вложенных средств сейчас, или 110% от первоначальных вложений к 30 апреля 2021 года (деньгами или в криптовалюте). Если разрешение на выпуск криптовалюты не будет получено в течение года, Telegram обещал погасить долг перед инвесторами за счет выручки от продажи собственного капитала.