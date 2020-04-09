На StatOnline.ru появился рейтинг хостинг-провайдеров по числу VPS и Dedicated-серверов

Компания REG.RU представила новую метрику аналитического сервиса StatOnline.ru. Теперь на сайте можно узнать информацию о количестве обслуживаемых VPS и Dedicated-серверов разных хостинг-провайдеров.

Новая уникальная метрика позволяет увидеть масштаб серверной инфраструктуры хостинг-провайдеров и оценить, насколько пользуются популярностью и доверием пользователей услуги VPS и Dedicated у конкретного хостера. В рейтинге присутствуют как российские, так и зарубежные хостинг-провайдеры.

Ежемесячно на сервисе StatOnline.ru формируется список хостинг-провайдеров в зоне .RU. Далее создается перечень IP-адресов провайдеров и размещенных на них доменов в зоне .RU. Затем из найденных IP-адресов выбираются только те, к которым привязано менее 100 доменов — таким образом VPS и Dedicated-серверы отделяются от серверов shared-хостинга. По найденным IP составляется рейтинг из топ-20 хостинг-провайдеров по количеству виртуальных и выделенных серверов.

В марте лидером является REG.RU, на обслуживании которого находятся 17 240 VPS и Dedicated-серверов. В первую пятерку также вошли провайдеры Hetzner (14 704 серверов), FirstVDS (12 396 серверов), Selectel (11 428 серверов) и Timeweb (8 400 серверов).

Алексей Королюк, генеральный директор хостинг-провайдера и регистратора доменов REG.RU:

«Изначально ресурс StatOnline.ru был направлен скорее на сбор статистики о доменной индустрии и веб-сервисах, но постепенно мы расширили метрики. Сегодня акцент делается именно на хостинг-услугах — на единой площадке собраны самые разные количественные и качественные параметры по индустрии, которые помогают пользователям оценивать хостеров по интересующим их показателям, а провайдерам, в свою очередь, следить за качеством своих сервисов».

Напомним, в конце декабря на StatOnline.ru появилась метрика Uptime, которая позволяет каждому пользователю интернета ежемесячно отслеживать и выбирать самых надежных хостинг-провайдеров.