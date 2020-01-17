Google: структурированные данные не влияют на ранжирование

На днях сотрудник Google Дэнни Салливан заявил в Twitter, что добавление структурированных данных не является обязательным, а их наличие не влияет на ранжирование.

Это не новая информация, но Салливан решил прояснить этот вопрос ещё раз в ответ на один из постов в Twitter.

Так, фуд-блогер Ребекка Айзенберг написала в сервисе, что получила оповещение от Google, где говорилось об ошибке в разметке. При этом она неправильно истолковала его смысл. В частности, она решила, что если не добавит на карточки рецептов указанное свойство, то Google уберёт их из результатов поиска.

Me: *Trying to create a food blog that doesn’t participate in diet culture.*



Google: Enable calorie counts on your recipe cards or risk not appearing in search results! pic.twitter.com/XQVKo4ofXC — Rebecca Eisenberg (@ryeisenberg) January 15, 2020

Этот пост привлёк внимание Салливана, который позже опубликовал твит через свой официальный аккаунт Google Search Liaison, чтобы более детально рассмотреть эту ситуацию.

«Вчера была высказана обеспокоенность по поводу того, что информация о калориях необходима для включения рецептов в результаты поиска Google или получения ими хороших позиций. Это не так. Более того, подобные структурированные данные не влияют на ранжирование в веб-поиске».

Далее он добавил, что создатели контента могут использовать структурированные данные как дополнительный способ улучшить свои страницы в результатах поиска. На ранжирование это не влияет. Использование разметки лишь помогает тем страницам, которые уже ранжируются, выглядеть более привлекательно для потенциальных посетителей.

Салливан также отметил, что Google пересмотрит те формулировки, которые используются в оповещениях Search Console, чтобы избежать такого рода недопониманий в будущем.