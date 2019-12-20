В России впервые осудили владельца сети пиратских онлайн-кинотеатров

Красногорский городской суд вынес 19 декабря приговор владельцу пиратских онлайн-кинотеатров Станиславу Сайгину, обвиняемому по ч.3 статьи 146 УК РФ «Нарушение авторских и смежных прав». По приговору суда распространитель нелегального контента получил 2 года условно — это первый подобный судебный прецедент в России.

Как сообщает действующая в сфере расследования и предупреждения киберпреступлений компания Group-IB, участвовавшая в данном процессе, этим кейсом создан важный прецедент привлечения владельцев пиратских ресурсов к уголовной ответственности.

Андрей Бусаргин, руководитель департамента инновационной защиты интеллектуальной собственности Group-IB:

«На пиратов работают организованные преступные группы: одни снимают видео в кинотеатрах, другие делают перевод, третьи озвучивают картину, четвертые адаптируют и выкладывают „пиратки“ в сеть. Только уголовное преследование в сочетании с ужесточением антипиратского законодательства может привести к тому, что количество желающих заняться этим противозаконным бизнесом уменьшится».

По данным Group-IB, Станислав Сайгин владел группой онлайн-кинотеатров, публикующих нелицензионный контент: kinogb.guru, kinokot.biz и fosa.me, а также десятком их «зеркал», среди которых kinogb.site, kinogb.me, kinogb.life, kinogb.cc, kinogb.mobi, kinokot.me, kinogb.tv. На каждом сайте находилось более 10 тыс. наименований различных фильмов и сериалов. Контент данные сайты получали от одной из крупнейших пиратских сетей — Moonwalk (прекратила работу в октябре 2019 года), а рекламодателями выступали онлайн-казино.

Отметим, что по оценкам Group-IB, в 2019 году впервые за пять лет рынок пиратских ресурсов в российском сегменте интернета показал падение: его объем составил $63,5 млн, что на 27% ниже показателя 2018 года.