Российский суд оштрафовал Twitter на 4 млн рублей

Мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал Twitter на 4 млн рублей за отказ локализовать базы данных россиян на территории РФ.

Как говорится в решении судьи мирового участка N374 Александры Михалковой, суд признал иностранное юридическое лицо Twitter Inc. виновным в правонарушении, предусмотренном ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ (невыполнение оператором при сборе персональных данных, в том числе посредством интернета, предусмотренной законодательством РФ обязанности записывать, систематизировать, накапливать и хранить персональные данные россиян с использованием баз, находящихся на территории России).

Отметим, что Роскомнадзор возбудил административное дело в отношении Facebook, Inc и Twitter, Inc 31 января. К3омпании своевременно не выполнили требования о локализации баз данных российских пользователей соответствующих соцсетей на серверах, расположенных на территории РФ.

За повторное нарушение российского законодательства в области персональных данных компании предупредили о штрафе от 1 до 6 млн рублей. Протокол был составлен в присутствии представителя сервиса Twitter. Представитель компании Facebook на подписание документа не явился.

Напомним, первое административное производство в отношении Twitter и Facebook было инициировано Роскомнадзором в конце января 2019 года. Компании были оштрафованы на 3 тыс. рублей. Причем Twitter заплатила штраф, а Facebook отказалась.