Google начал рекомендовать запросы на основе недавней активности пользователя

Анна Бондарь -
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Google начал показывать рекомендуемые поисковые запросы, основанные на недавней активности пользователя. На новую функцию обратило внимание издание Android Police.

Эти рекомендации отображаются в виде ссылки под строкой поиска:

Чтобы получать рекомендации, пользователи должны быть авторизированы в своём аккаунте Google. При выходе из учётной записи и поиске в режиме инкогнито они не отображаются.

Персонализированные подсказки помогают пользователям найти то, что они ищут, а в некоторых случаях – влияют на поисковое поведение, показывая те варианты, которые в противном случае пользователь мог и не ввести.

Что именно понимается под «недавней активностью», точно неизвестно.

В Google пока не прокомментировали это нововведение.

Анна Бондарь
Редактор-переводчик. Специализируется на западном интернет-маркетинге и SEO. Освещает события в этой области с 2014 года.

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