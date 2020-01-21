В приложении Маркета «Суперчек» появилась оплата офлайн-покупок в обход кассы

Яндекс.Маркет позволил пользователям приложения «Суперчек» оплачивать покупки в офлайн-магазине в обход кассы.

Для оплаты в приложении покупателю нужно отсканировать штрих-код товара, а затем оплатить его с помощью банковской карты или Apple Pay. Новая функция получила название Scan2Go. Она позволит пользователям не стоять в очередях, а ритейлерам — повысить пропускную способность магазинов.

«Мобильный телефон в руках покупателя уже стал привычным инструментом для систем лояльности, заменив пластиковую карту. Серьезная трансформация ожидает и традиционные способы оплаты. Мы предлагаем нашим партнерам готовое комплексное решение, которое включает в себя и системы контроля, и маркетинговые инструменты для взаимодействия с покупателем», — сообщили в Яндекс.Маркете.

Оплата через «Суперчек» уже доступна в некоторых магазинах сетей «Вкусвилл» и «Улыбка радуги» — всего в около 800 точках. Адреса магазинов можно найти в приложении. Функция доступна в приложениях на iOS и Android.

Напомним, приложение «Суперчек» от Яндекс.Маркета, которое показывает ассортимент крупных продовольственных ритейлеров и позволяет получать кэшбэк за покупки, заработало в бета-версии летом 2019 года.

В приложении доступен весь ассортимент магазинов-партнеров. Заказ товаров делается онлайн, можно сравнить цены в разных точках. Далее оформляется самовывоз или доставка, а оплату можно произвести непосредственно в магазине (через приложение, минуя кассы).