В Instagram появился новый стикер «Поддержим малый бизнес»

А также хаб «Ресурсы для бизнеса»

Instagram сообщил о запуске нового стикера «Поддержим малый бизнес» для Stories в России. Он призван помочь предпринимателям привлечь новых клиентов и оставаться на связи с существующими.

Ещё одним нововведением стало добавление нового раздела «Ресурсы для бизнеса» в профили компаний.

Новый стикер

С помощью него пользователи Instagram смогут упомянуть аккаунты компаний прямо на стикере и сделать возможным предварительный просмотр аккаунта.

Такое упоминание даёт возможность компаниям репостнуть контент в свои Stories или написать людям, которые их отмечали.

Фото и видео с новым стикером попадут в общую Stories, где можно будет увидеть, как те люди, на которых подписаны пользователи, поддерживают любимый малый бизнес в эти непростые времена.

Компании также могут использовать данный стикер, чтобы поддержать сообщество предпринимателей.

Стикером «Поддержим малый бизнес» уже успели воспользоваться российские селебрити, инфлуенсеры, предприниматели и компании. В их числе Ольга Бузова (@buzvova_86), Игорь Чехов (@igorchehov), Александра Гармаш (@privetsasha) и другие.

Многие из них также присоединились к инициативе #этонашбизнес, которая запущена в России в Facebook и Instagram, чтобы привлечь внимание к проблемам малого бизнеса в условиях пандемии коронавируса, и рассказали в Stories c новым стикером о любимом малом бизнесе из Москвы.

Хаб бизнес-ресурсов в приложении

Поскольку ситуация с COVID-19 постоянно развивается, оставаться в курсе событий так же важно, как и оставаться на связи. Поэтому Instagram добавил в бизнес-профили новый раздел «Ресурсы для бизнеса». Он позволит компаниям быть в курсе последних инструментов и ресурсов платформы, которые могут помочь в период эпидемии COVID-19.