В Яндекс.Вебмастере появился новый раздел «Сводка по Турбо»

Яндекс.Вебмастер начал показывать расширенную статистику по Турбо-страницам в специальной сводке, создав для этого новый раздел — «Сводка по Турбо».

С помощью инструментов раздела вебмастера смогут:

оценивать долю трафика на Турбо-страницы за любой период;

смотреть примеры страниц без Турбо-версий;

скачивать список URL страниц в формате CSV (100 страниц с наибольшим трафиком);

отслеживать проблемы и быстро исправлять ошибки, чтобы избежать потери трафика;

получать рекомендации для наиболее эффективного использования Турбо-технологии:

Выполненные рекомендации отмечаются зелеными галочками



Напомним, в конце апреля в блоке Достижения и статистика Яндекс.Вебмастера начал отображаться индекс скорости сайта. Индекс скорости сайта рассчитывается на основе переходов пользователей на сайт из поисковой выдачи Яндекс.Браузера.

А в начале недели стало известно, что Яндекс.Вебмастер начнет размещать в своем блоге и канале Дзена подборки интересных статей и материалов от пользователей.