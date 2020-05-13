В Яндекс.Вебмастере появился новый раздел «Сводка по Турбо»

Яндекс.Вебмастер начал показывать расширенную статистику по Турбо-страницам в специальной сводке, создав для этого новый раздел — «Сводка по Турбо».
С помощью инструментов раздела вебмастера смогут:
- оценивать долю трафика на Турбо-страницы за любой период;
- смотреть примеры страниц без Турбо-версий;
- скачивать список URL страниц в формате CSV (100 страниц с наибольшим трафиком);
- отслеживать проблемы и быстро исправлять ошибки, чтобы избежать потери трафика;
- получать рекомендации для наиболее эффективного использования Турбо-технологии:
Напомним, в конце апреля в блоке Достижения и статистика Яндекс.Вебмастера начал отображаться индекс скорости сайта. Индекс скорости сайта рассчитывается на основе переходов пользователей на сайт из поисковой выдачи Яндекс.Браузера.
А в начале недели стало известно, что Яндекс.Вебмастер начнет размещать в своем блоге и канале Дзена подборки интересных статей и материалов от пользователей.
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