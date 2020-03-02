В Яндекс.Такси появился рейтинг пассажиров

В мобильном приложении Яндекс.Такси появился рейтинг пассажиров. Пока новая функция работает в тестовом режиме и доступна лишь части пользователей обновленной версии приложения.

Рейтинг складывается из оценок, которые водители анонимно ставят клиентам по окончании поездки. Его можно посмотреть в меню: под именем или почтой, привязанной к мобильным приложениям Яндекс.Такси и Uber.







Водитель может поставить пользователю оценку от одного до пяти баллов, рейтинг складывается из 40 последних оценок. Сам рейтинг считается как средневзвешенное число, но новые оценки влияют на результат сильнее, чем старые. Например, если пассажир получил единицу, то с каждой новой оценкой она будет все меньше влиять на рейтинг, а со временем совсем перестанет учитываться.

На данный момент у водителей не отображается рейтинг пользователя, впоследствии он станет доступным и для них, пояснили в Яндексе.

Предполагается, что система оценок поможет определять недобросовестных клиентов: например, тех, кто не платит за поездку, портит салон автомобиля или агрессивно ведет себя с водителями, хамит или оскорбляет их. Кроме того, если пользователь набрал хорошую оценку, его заказы станут приоритетными для такси.

Напомним, в середине января пользователям приложения Яндекс.Такси стала доступна функция предзаказа машины на определенное время.