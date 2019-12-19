В РСЯ появился таргетинг по краткосрочным интересам

Текстово-графические объявления в Яндекс.Директе при показах в РСЯможно таргетировать по краткосрочным интересам пользователей.

Новый тип таргетинга позволяет проще обратиться к целевой аудитории на основе выбранных интересов из списка. Интересы можно использовать отдельно для быстрой настройки кампании или сочетать с ключевыми фразами, чтобы увеличить охват потенциальных клиентов.

Краткосрочные интересы обновляются в режиме реального времени. Они содержат сегменты тех пользователей, которые прямо сейчас интересуются определенными тематиками. Это позволяет делать актуальные предложения людям с интересом к вашим товарам или услугам.

Например, чтобы сообщить о распродаже авиабилетов только тем пользователям, которые сейчас собираются в отпуск, укажите интерес «Туризм». Так, вам не придётся вручную прорабатывать ключевые фразы, минус-слова и специальные операторы.

Интересы помогут:

рассказать о скидках во время сезонных распродаж,

во время сезонных распродаж, быстро запустить рекламу, если нет времени разбираться в подборе фраз,

если нет времени разбираться в подборе фраз, увеличить охват целевой аудитории в кампании с фразами и найти новых клиентов.

Точное нацеливание на нужную аудиторию возможно благодаря технологии Крипта. Она анализирует поведение пользователей в интернете и выявляет их принадлежность к определенной группе. Для этого Крипта исследует поведение типичных представителей этой группы, например: какие слова они используют в запросах, какие сайты посещают, в какое время суток выходят в сеть.

Подключить интересы можно в интерфейсе Яндекс.Директа и через API. В Коммандере новый тип таргетинга будет доступен через несколько дней.

Пошаговая инструкция по настройке интересов доступна в Помощи.

Напомним, в конце ноября в Рекламной сети Яндекса стала доступна видеореклама с вознаграждением за просмотр.