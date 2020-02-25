В Москве пройдет конференция по внедрению цифровых технологий в бизнес — Tech Week 2020

C 26 по 29 мая в Москве состоится Tech Week 2020 — четырехдневная прикладная конференция и выставка об инновационных технологиях для бизнеса.
В конференции примут участие более 350 спикеров. Традиционно в течение 2 дней будет функционировать выставка, на которой свыше 150 компаний представят свои технологии для решения задач бизнеса.
В отличие от других мероприятий Tech Week — это огромный образовательный хаб, на котором люди общаются, вдохновляются идеями и могут найти готовые решения для своих задач.
Преимущества конференции — это знания, которые вы не найдете в интернете, опыт практикующих экспертов из крупных передовых компаний и связи, на установление которых ушли бы годы.
Текущее мероприятие пройдет на базе Технопарка Сколково.
В рамках события:
- Pre-party вечер в кругу спикеров и VIP участников. 5 топ-менеджеров и основателей крупных компаний расскажут о своих самых больших провалах в бизнесе;
- 2-дневная мультиформатная конференция c 18 потоками: цифровая трансформация бизнеса, VR/AR, финтехб, AI&BigData, blockchain, HR-tech, digital-маркетинг и продажи, product management, ED-tech, шеринг-экономика, soft skill’s
- Выставка. Более 150 технологических компаний предоставят решения для бизнеса на одной площадке;
- День обучения. В процессе вы составить дорожную карту внедрения технологий в вашей компании и получите сертификат о повышении квалификации;
- Менторская гостиная. Это индивидуальная 30-ти минутная сессия с разбором вашего кейса от экспертов в сфере инновационных технологий, чье время стоит дорого.
- Инвестиционный питч. Вы сможете получить экспертную оценку вашего проекта от крупнейших инвесторов страны;
- Онлайн-платформа с видеозаписями докладов и презентациями.
18 больших потоков о новых технологиях на одной площадке:
- Цифровая трансформация бизнеса;
- Виртуальная и дополненная реальность;
- Финтех;
- Искусственный интеллект и большие данные;
- Блокчейн-технологии;
- HR-tech;
- Digital-маркетинг;
- Digital Sales;
- Методологии управления: Agile и Scrum;
- Product & Design Management;
- Бизнес-аналитика;
- Образовательные технологии / ED-tech;
- Шеринг-экономика;
- Технологии в Retail;
- Soft Skill’s;
- Технологии, трансформирующие компании;
- Software developer
Среди спикеров:
- Борис Ким — председатель совета директоров и со-основатель Группы QIWI
- Андрей Себрант — директор по маркетингу сервисов Яндекса
- Максим Спиридонов — Основатель образовательного холдинга «Нетология-групп»
- Илья Кретов — генеральный директор eBay в России
- Дмитрий Шушкин – генеральный директор, ABBYY Россия
- Михаил Петров — директор департамента цифровой трансформации в Счетная палата РФ
Организатором мероприятия выступает компания «Технократ».
Генеральный партнер конференции — Сколково
Государственный партнер конференции — Департамент информационных технологий города Москвы
Телефон: +7 499 348 20 04
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