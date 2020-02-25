В Москве пройдет конференция по внедрению цифровых технологий в бизнес — Tech Week 2020

C 26 по 29 мая в Москве состоится Tech Week 2020 — четырехдневная прикладная конференция и выставка об инновационных технологиях для бизнеса.



В конференции примут участие более 350 спикеров. Традиционно в течение 2 дней будет функционировать выставка, на которой свыше 150 компаний представят свои технологии для решения задач бизнеса.



В отличие от других мероприятий Tech Week — это огромный образовательный хаб, на котором люди общаются, вдохновляются идеями и могут найти готовые решения для своих задач.

Преимущества конференции — это знания, которые вы не найдете в интернете, опыт практикующих экспертов из крупных передовых компаний и связи, на установление которых ушли бы годы.



Текущее мероприятие пройдет на базе Технопарка Сколково.



В рамках события:



Pre-party вечер в кругу спикеров и VIP участников. 5 топ-менеджеров и основателей крупных компаний расскажут о своих самых больших провалах в бизнесе;

2-дневная мультиформатная конференция c 18 потоками: цифровая трансформация бизнеса, VR/AR, финтехб, AI&BigData, blockchain, HR-tech, digital-маркетинг и продажи, product management, ED-tech, шеринг-экономика, soft skill’s

Выставка. Более 150 технологических компаний предоставят решения для бизнеса на одной площадке;

День обучения. В процессе вы составить дорожную карту внедрения технологий в вашей компании и получите сертификат о повышении квалификации;

Менторская гостиная. Это индивидуальная 30-ти минутная сессия с разбором вашего кейса от экспертов в сфере инновационных технологий, чье время стоит дорого.

Инвестиционный питч. Вы сможете получить экспертную оценку вашего проекта от крупнейших инвесторов страны;

Онлайн-платформа с видеозаписями докладов и презентациями.

с видеозаписями докладов и презентациями.

18 больших потоков о новых технологиях на одной площадке:

Цифровая трансформация бизнеса;

Виртуальная и дополненная реальность;

Финтех;

Искусственный интеллект и большие данные;

Блокчейн-технологии;

HR-tech;

Digital-маркетинг;

Digital Sales;

Методологии управления: Agile и Scrum;

Product & Design Management;

Бизнес-аналитика;

Образовательные технологии / ED-tech;

Шеринг-экономика;

Технологии в Retail;

Soft Skill’s;

Технологии, трансформирующие компании;

Software developer



Изучить программу конференции



Среди спикеров:



Борис Ким — председатель совета директоров и со-основатель Группы QIWI

— председатель совета директоров и со-основатель Группы QIWI Андрей Себрант — директор по маркетингу сервисов Яндекса

— директор по маркетингу сервисов Яндекса Максим Спиридонов — Основатель образовательного холдинга «Нетология-групп»

— Основатель образовательного холдинга «Нетология-групп» Илья Кретов — генеральный директор eBay в России

— генеральный директор eBay в России Дмитрий Шушкин – генеральный директор, ABBYY Россия

– генеральный директор, ABBYY Россия Михаил Петров — директор департамента цифровой трансформации в Счетная палата РФ

Организатором мероприятия выступает компания «Технократ».



Генеральный партнер конференции — Сколково

Государственный партнер конференции — Департамент информационных технологий города Москвы

Сайт конференции

Телефон: +7 499 348 20 04



