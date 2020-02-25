В Москве пройдет конференция по внедрению цифровых технологий в бизнес — Tech Week 2020

Оксана Мамчуева -
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C 26 по 29 мая в Москве состоится Tech Week 2020 — четырехдневная прикладная конференция и выставка об инновационных технологиях для бизнеса. 

В конференции примут участие более 350 спикеров. Традиционно в течение 2 дней будет функционировать выставка, на которой свыше 150 компаний представят свои технологии для решения задач бизнеса. 

В отличие от других мероприятий Tech Week — это огромный образовательный хаб, на котором люди общаются, вдохновляются идеями и могут найти готовые решения для своих задач.

Преимущества конференции — это знания, которые вы не найдете в интернете, опыт практикующих экспертов из крупных передовых компаний и связи, на установление которых ушли бы годы. 

Текущее мероприятие пройдет на базе Технопарка Сколково. 

В рамках события:

  • Pre-party вечер в кругу спикеров и VIP участников. 5 топ-менеджеров и основателей крупных компаний расскажут о своих самых больших провалах в бизнесе;
  • 2-дневная мультиформатная конференция c 18 потоками: цифровая трансформация бизнеса, VR/AR, финтехб, AI&BigData, blockchain, HR-tech, digital-маркетинг и продажи, product management, ED-tech, шеринг-экономика, soft skill’s 
  • Выставка. Более 150 технологических компаний предоставят решения для бизнеса на одной площадке;
  • День обучения. В процессе вы составить дорожную карту внедрения технологий в вашей компании и получите сертификат о повышении квалификации;
  • Менторская гостиная. Это индивидуальная 30-ти минутная сессия с разбором вашего кейса от экспертов в сфере инновационных технологий, чье время стоит дорого.
  • Инвестиционный питч. Вы сможете получить экспертную оценку вашего проекта от крупнейших инвесторов страны;
  • Онлайн-платформа с видеозаписями докладов и презентациями.

18 больших потоков о новых технологиях на одной площадке: 

  • Цифровая трансформация бизнеса;
  • Виртуальная и дополненная реальность;
  • Финтех;
  • Искусственный интеллект и большие данные;
  • Блокчейн-технологии;
  • HR-tech;
  • Digital-маркетинг;
  • Digital Sales;
  • Методологии управления: Agile и Scrum;
  • Product & Design Management;
  • Бизнес-аналитика;
  • Образовательные технологии / ED-tech;
  • Шеринг-экономика;
  • Технологии в Retail;
  • Soft Skill’s;
  • Технологии, трансформирующие компании;
  • Software developer

Изучить программу конференции

Среди спикеров:

  • Борис Ким — председатель совета директоров и со-основатель Группы QIWI
  • Андрей Себрант — директор по маркетингу сервисов Яндекса
  • Максим Спиридонов — Основатель образовательного холдинга «Нетология-групп»
  • Илья Кретов — генеральный директор eBay в России
  • Дмитрий Шушкин – генеральный директор, ABBYY Россия
  • Михаил Петров — директор департамента цифровой трансформации в Счетная палата РФ 

Организатором мероприятия выступает компания «Технократ».

Генеральный партнер конференции Сколково

Государственный партнер конференции — Департамент информационных технологий города Москвы

Сайт конференции

Телефон: +7 499 348 20 04


Оксана Мамчуева
Оксана Мамчуева
Журналист, новостной редактор, работает на сайте с 2009 года. Специализация: интернет-маркетинг, SEO, поисковые системы, обзоры профильных мероприятий, отраслевые новости рунета.

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