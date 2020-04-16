Яндекс проведет онлайн-конференцию «Рекламные технологии для бизнеса: адаптация к изменениям»

Сейчас люди проводят в интернете больше времени и чаще совершают покупки онлайн. Предпринимателям приходится быстро адаптироваться к изменениям и перестраивать бизнес, чтобы сохранить его и преуспеть в будущем. Яндекс может помочь предпринимателям быстро адаптироваться к изменениям рынка в онлайн-среде и наладить удаленный процесс работы.

22 апреля в 11:00 пройдет онлайн-конференция «Рекламные технологии для бизнеса: адаптация к изменениям», которая будет полезна предпринимателям и владельцам бизнеса. Участники мероприятия узнают, как меняются спрос и поведение людей, как быстро приспособиться к изменениям рынка в онлайн-среде и организовать удаленную работу.

Специалисты Яндекса поделятся опытом и знаниями об интернет-рынке, расскажут о полезных инструментах и обо всех доступных предложениях компании для поддержки бизнеса.

Полная программа конференции доступна здесь.

Всем, кто планирует посетить мероприятие, обязательно нужно зарегистроваться. Незадолго до его начала на почту придет напоминание и ссылка для доступа к конференции.

Напомним, 26 марта Яндекс запустил программу поддержки малого и среднего бизнеса. Компания выделяет на это порядка 500 млн рублей. До 30 апреля представители малого и среднего бизнеса могут подать заявку на получение до 15 тысяч рублей в виде бонуса, который можно использовать для размещения рекламы в Директе.

