Telegram сообщил о росте аудитории до 400 млн и анонсировал безопасные групповые видеозвонки

Мессенджер Telegram объявил, что ежемесячная аудитория сервиса превысила 400 млн пользователей. За год эта цифра выросла на 100 млн.

По данным компании, Telegram является самым скачиваемым приложением в категории «социальные медиа» в более чем 20 странах мира.

Telegram также анонсировал предстоящий запуск безопасных групповых звонков. Это планируется сделать в 2020 году.

В компании отметили, что миру сейчас нужен надёжный инструмент для видеообщения.

«Видеозвонки в 2020 году очень похожи на обмен сообщениями в 2013 году: приложения либо безопасны, либо удобны для использования, но не всё вместе. Мы хотим это исправить и сосредоточимся на том, чтобы обеспечить безопасные групповые видеозвонки в 2020 году», — говорится в сообщении.

Среди других анонсов – программа поддержки для разработчиков образовательных тестов с общим фондом в €400 тысяч, новый дизайн меню и анимированные иконки в Android-версии, а также боковая панель папок с иконками в приложении для MacOS.

Напомним, что ранее на этой неделе депутаты Госдумы от «Справедливой России» Федот Тумусов и Дмитрий Ионин предложили законопроект о прекращении блокировок Telegram.