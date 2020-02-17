За 2 дня в  Telegram было суммарно удалено 6.9 млн неуникальных подписчиков

По результатам 16 февраля общее число отписок в русскоязычных Telegram-каналах составило 6,3 млн. 15 февраля произошло еще 600 тыс. отписок. Суммарно около 6.9 млн отписок за 2 дня.

Важно отметить, что 6,9 млн потеряли в сумме все русскоязычные каналы, уникальных же аккаунтов, по оценке Tgstat, было несколько десятков тысяч.

Это результат масштабной чистки Telegram от неактивных и ботовых аккаунтов, которая происходит периодически.

Крупные, но не настолько масштабные чистки, фиксировались и ранее. Так например, в середине октября 2018 года, когда прошло ровно полгода с начала блокировки Telegram в России, в результате автоматической чистки было удалено около 5% от всех подсчитанных уникальных аккаунтов. В основном это были те пользователи, которые не смогли обойти блокировку и забросили мессенджер.

Также, по данным Telegram Info, в феврале 2019 года произошло около 2.9 млн отписок за 3 дня, в июне порядка 2.6 млн отписок за 10 дней, в октябре — 1,6 млн отписок за 2 дня.

По умолчанию аккаунт в Telegram удаляется через полгода неактивности пользователя. Если с канала вдруг в большом количестве начали исчезать пользователи, это значит, что в какой-то момент он был накручен ботами.

Отметим, что по последним данным Mediascope, заблокированный Telegram по-прежнему входит в тройку самых популярных мессенджеров у россиян. Telegram занимает третье место после WhatsApp и Viber, с аудиторией 20,5 млн пользователей и долей 16,8%.

