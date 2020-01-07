Telegram откажется от контроля над блокчейном TON после запуска

Telegram сделал публичное заявление, касающееся TON Blockchain и Gram.

Согласно документу, после запуска децентрализованной платформы TON, Telegram не будет обязан ее поддерживать или делать для нее приложения. Код блокчейна TON всегда будет открыт и общедоступен. Telegram не будет контролировать блокчейн и экосистему вокруг него. TON сможет конкурировать с любыми другими аналогичными платформами, разработанными и предлагаемыми третьими лицами.

Криптовалюта Gram предназначена исключительно для обмена информацией между пользователями в экосистеме TON. Gram это неинвестиция, у пользователей не должно складываться никаких ожиданий относительно будущей прибыли или прибыли от покупки, продажи или владения Gram.

Владение Gram также необеспечивает доли в Telegram или связанных с ним компаниях, не гарантирует права на получение дивидендов от Telegram и связанных с ним компаний, а также не дает никаких прав на управление Telegram и связанных с ним компаний.

«Криптовалюты Gram на данный момент не существует, никто не может покупать или продавать ее, пока мы не объявим о запуске TON. Будьте внимательны», — подчеркивается в заявлении.

При покупке Gram пользователи должны знать, что действуют на свой риск: в будущем стоимость криптовалюты может упасть или обесцениться.

Кошелек TON Wallet будет самостоятельным приложением, не интегрированным в мессенджер. При этом он не будет официальным и может конкурировать с другими кошельками, которые могут выпустить другие разработчики в экоcистеме TON.

Напомним, согласно первоначальному плану, Telegram должен был запустить TON до 31 октября 2019 года. В противном случае компания намеревалась вернуть инвесторам $1,7 млрд.

11 октября Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) добилась временного судебного запрета в отношении офшоров Telegram Group Inc. и ее «дочки» TON Issuer Inc., занятых первичным размещением (ICO) незарегистрированных токенов Gram в США и за рубежом.