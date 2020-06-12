Telegram отказался от сервиса Giphy в пользу Tenor.

По мнению администрации мессенджера, новый поиск по GIF-изображениям, в отличие от предыдущего, лучше работает с русскими поисковыми запросами.



Отметим, что в мае Facebook приобрела GIF-поисковик Giphy за $400 млн. Согласно официальному заявлению, сотрудники стартапа присоединятся к команде Instagram, а библиотека Giphy будет интегрирована со всеми приложениями, принадлежащими Facebook.

Платформа Tenor с марта 2018 года принадлежит Google. Однако после завершения сделки, Tenor продолжает функционировать как отдельная компания.