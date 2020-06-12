Telegram отказался от сервиса Giphy

Оксана Мамчуева -
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Telegram отказался от сервиса Giphy в пользу Tenor.

По мнению администрации мессенджера, новый поиск по GIF-изображениям, в отличие от предыдущего, лучше работает с русскими поисковыми запросами.

Отметим, что в мае Facebook приобрела GIF-поисковик Giphy за $400 млн. Согласно официальному заявлению, сотрудники стартапа присоединятся к команде Instagram, а библиотека Giphy будет интегрирована со всеми приложениями, принадлежащими Facebook.

Платформа Tenor с марта 2018 года принадлежит Google. Однако после завершения сделки, Tenor продолжает функционировать как отдельная компания.

ИСТОЧНИКTelegran Info
Оксана Мамчуева
Оксана Мамчуева
Журналист, новостной редактор. Специализация: интернет-маркетинг, SEO, поисковые системы, обзоры профильных мероприятий, отраслевые новости рунета.

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