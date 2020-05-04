Telegram преодолел отметку в 500 млн скачиваний в Google Play

Приложение Telegram для Android было скачано из официального магазина Google Play более 500 млн. раз. Напомним, отметку в 100 млн. скачиваний в Play Маркет Telegram преодолел в июне 2016 года.

Не стоит забывать, что кроме Google Play, есть и другие магазины приложений. А также пользователи iPhone и iPad, скачивающие приложения мессенджера из App Store, а также клиенты Telegram для ПК.

Отметим также, что недавно основатель мессенджера Павел Дуров сообщил о 400 млн. активных пользователей Telegram — за год аудитория сервиса увеличилась на 100 млн.

Ранее, в апреле, депутаты Госдумы от «Справедливой России» Федот Тумусов и Дмитрий Ионин предложили законопроект о прекращении блокировок Telegram на территории России.

