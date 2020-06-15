Законопроект о разблокировке Telegram внесен в Госдуму РФ

Законопроект о прекращении блокировки мессенджера Telegram на территории России был сегодня внесен в Госдуму. Соответствующий документ появился в автоматизированной системе обеспечения законодательной деятельности парламента.

Как сообщил один из авторов законопроекта депутат Федор Тумусов, теперь он содержит норму о необходимости утверждения правительством списка мессенджеров, используемых для публикации официальной информации о деятельности госорганов, а также для публикации сведений в периоды ЧС.

По словам депутата, при внесении первого законопроекта о разблокировке Telegram Минкомсвязи опасалось, что заблокированным ресурсом для передачи якобы официальной информации могут воспользоваться все, в том числе «нехорошие люди», но депутаты предложили, чтобы «государство само указывало каналы, по которым распространяет важную для граждан информацию».

«Сомневаться, что Telegram является таким каналом, не приходится, наше уточнение снимает вопросы, поставленные Минкомсвязи, и открывает дорогу для разблокировки Telegram», — пояснил Тумусов.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что российские госорганы используют Telegram как «один из своих основных информационных ресурсов». С помощью мессенджера ведомства в том числе рассказывают о борьбе государства с эпидемией коронавируса, а значит, «указанный сервис выполняет важную социальную функцию».

Отметим, что Минкомсвязь законопроект не поддерживает, указывая на размытость формулировок и возможность возникновения множества злоупотреблений со стороны мессенджеров после его принятия.

Со своей стороны, создатель Telegram Павел Дуров всячески приветствует инициативу депутатов Госдумы от «Справедливой России», подчеркивая, что разблокировка позволила бы тридцати миллионам российских пользователей Telegram более комфортно использовать сервис. Кроме того, она могла бы положительно сказаться на инновационном развитии и национальной безопасности страны.

Напомним, мессенджер Telegram блокируется на территории России с апреля 2018 года по решению суда, в связи с неисполнением российского законодательства о предоставлении ФСБ ключей для дешифровки сообщений пользователей.