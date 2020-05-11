Обновился интерфейс официального сайта Telegram

Официальный сайт мессенджера Telegram получил обновленный интерфейс.

Скриншоты мобильных версий для iOS и Android стали анимированными — по наведению курсора на них воспроизводится анимация стикеров:

Кроме того, ориентироваться по техническому и новостному контенту сайта стало удобней и проще.

Напомним, к началу мая приложение Telegram для Android было скачано из официального магазина Google Play более 500 млн. раз.

Отметим также, что недавно основатель мессенджера Павел Дуров сообщил о 400 млн. активных пользователей Telegram — за год аудитория сервиса увеличилась на 100 млн.

Ранее, в апреле, депутаты Госдумы от «Справедливой России» предложили законопроект о прекращении блокировок Telegram на территории России.