Telegram начал второй этап конкурса на создание алгоритма для ранжирования новостей

Telegram объявил второй этап конкурса разработки модуля, на базе которого может быть создан агрегатор новостей. Этап продлится две недели и открыт для всех желающих, включая тех, кто не принимал участие в первом этапе.

Участники должны разработать или усовершенствовать алгоритмы кластеризации, созданные в первом этапе для:

Выделения статей на английском и русском языках

Выделения новостей из других материалов

Группировки новостей по категориям и сюжетам

Разработать алгоритм для анализа статей и их индексирования. Алгоритм должен анализировать, хранить и индексировать поступающие статьи, а также оптимизировать индекс для последующих запросов.

Поработать над выдачей ранжированных сюжетов за период времени. Алгоритм должен уметь формировать список сюжетов по указанной тематике за указанный период времени, отсортированный по важности. При этом сюжеты на русском должны быть актуальны для читателя из России, а сюжеты на английском — для широкого круга международных читателей.

Конкурс завершится 25 мая 2020 года, призовой фонд — €100 тысяч. Подробнее с условиями конкурса (на русском языке) можно ознакомиться здесь.

Напомним, что летом 2019 года основатель Telegram Павел Дуров пригласил разработчиков Яндекс.Новостей присоединиться к созданию новостного агрегатора без цензуры.

