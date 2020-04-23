Депутаты Госдумы предложили законопроект о прекращении блокировок Telegram

Депутаты Госдумы от «Справедливой России» Федот Тумусов и Дмитрий Ионин подготовили законопроект о прекращении блокировок Telegram, который сейчас, по сути, является средством распространения информации в период ЧС или режима повышенной готовности.

Авторы законопроекта указывают на то, что несмотря на блокировку, Telegram используется различными госорганами, в том числе оперштабами правительств Москвы и Подмосковья для информирования о текущей ситуации с коронавирусом. По их мнению, безуспешные попытки блокировать мессенджер наносят урон престижу государственной власти:

«В большинстве случаев Telegram работает у российских пользователей без каких-либо помех, а в случае их наличия в стране сформировано широкое предложение бесплатных средств обхода блокировок. Дальнейшая декларативная блокировка мессенджера, таким образом, наносит урон не его развитию, а престижу государственной власти РФ».

Авторы проекта направили его премьер-министру Михаилу Мишустину, а также в Минкомсвязи.

В Минкомсвязи подтвердили получение документа, однако никакая оценка и экспертиза законопроекта о разблокировке мессенджера Telegram не проводилась. Как сообщил замглавы министерства Алексей Волин, ведомство рассматривает только те инициативы, которые поступают от госдумы уже после принятия депутатами к рассмотрению.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в вопросе об отмене блокировки Telegram считает необходимым ориентироваться на решение суда:

«Действительно есть ситуация де-факто и де-юре. Мы исходим из ситуации де-юре, мы обязаны это делать, есть соответствующее решение суда, на основе которого были предприняты действия по блокировке [Telegram]».

При этом Песков признал, что «де-факто ситуация иная».

На территории России Telegram блокируется с апреля 2018 года. Сейчас телеграм-каналы официально использует оперативный штаб Москвы по ситуации с коронавирусом, а также Минкомсвязь для возвращения россиян из-за границы.

Сам мессенджер в период кризиса также пошел на сотрудничество с властями, начав продвигать официальные источники новостей о коронавирусе в 17 странах, включая Россию, где он заблокирован.